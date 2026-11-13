Bawa Misi Bijak Pakai AI, Mahasiswa UIKA Bogor Dinobatkan Jadi Google Student Ambassador

RADAR BOGOR - Prestasi membanggakan diraih oleh Zaky Al Hakim. Mahasiswa UIKA Bogor itu dinobtakan sebagai Google Student Ambassador.

Penobatan tersebut diraih dengan penuh keringat. Zakky harus bersaing dengan 85.000 pendaftar dari berbagai daerah di Indonesia.

“Dari total puluhan ribu mahasiswa yang daftar, dipilih 2.000. Alhamdulillah saya terpilih untuk mewakili Jawa Barat,” jelas Zakky pada Radar Bogor.

Advertisement Proses seleksi yang dilakukan juga tidak mudah. Zaky harus mendalami penggunaan Artificial Intilligence (AI) di kalangan mahasiswa.

Hasil pendalamannya dituangkan dalam sebuah konten video berdurasi 4 menit. Saat pemaparan, Zakky dilarang melihat naskah yang telah dibuat.

“Pakai Bahasa Indonesia untungnya. Setelah video jadi, diunggah ke Youtube. Isi materinya seputar penggunaan AI di kalangan mahasiswa,” jelas Zaky.

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Bagi Zaky, mahasiswa tidak boleh tutup mata dengan massifnya perkembangan AI. Keberadannya bukan untuk menggantikan manusia.

“Tapi mempermudah segala urusan. Jadi menurut saya AI itu sangat membantu, tapi kita harus bijak dalam menggunakannya,” ujar Zaky, Jumat 13 November 2026.

Pandangan itulah yang membuatnya ‘mantap’ ikut seleksi Google Student Ambassador. Iapun kini ditugaskan untuk rajin membuat konten seputar AI.