Pelajar SMAN 2 Cibinong Bogor Raih Penghargaan Internasional di Turki

RADAR BOGOR – Empat pelajar SMAN 2 Cibinong Bogor membawa nama Indonesia ke kancah internasional melalui ajang Journey to Caretaker of Environment International (CEI) Conference Turkiye 2026 di Mugla Fethiye, Turki.

Tak sekadar mengikuti konferensi, pelajar SMAN 2 Cibinong Bogor juga memperkenalkan kekayaan budaya Nusantara kepada peserta dari berbagai negara. Mulai dari tarian tradisional Betawi, pencak silat, hingga makanan khas Indonesia.

Keempat pelajar kelas XII SMAN 2 Cibinong Bogor tersebut adalah Eskisan Oktri Femista, Bintang Alif Putra Satriya, Nadine Kirana Sasarwati, dan Nadya Fayza Aulia.

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Perwakilan tim, Eskisan Oktri Femista, mengatakan pengenalan budaya Indonesia dilakukan melalui sejumlah rangkaian kegiatan.

Di antaranya project presentation, poster presentation, cultural night, pertukaran budaya dan makanan, hingga kunjungan ke sejumlah destinasi di Turki.

Advertisement "Di sana kita juga melakukan project presentation dan poster presentation. Ada juga sharing culture, mulai dari makanan khas Indonesia hingga budaya Betawi yang kami bawa ke sana," ujarnya, Jumat, 13 November 2026.

Tampilkan Tari Betawi dan Pencak Silat

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Salah satu momen yang menjadi kesempatan bagi mereka memperkenalkan budaya Indonesia adalah cultural night.

Dalam kegiatan tersebut, para pelajar SMAN 2 Cibinong menampilkan tarian tradisional Betawi.

Tak hanya itu, dua siswa laki-laki dalam tim juga mempersembahkan pertunjukan pencak silat di hadapan peserta dari berbagai negara.

"Di cultural night itu kami membawakan tarian Betawi. Sementara yang laki-laki menampilkan pencak silat," jelas Eskisan.