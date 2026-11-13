IPK Tembus 3,9, Mahasiswa Berkebutuhan Khusus Politeknik Prasetiya Mandiri Bogor Diwisuda

RADAR BOGOR – Pendidikan tinggi menjadi hak setiap warga negara, termasuk anak berkebutuhan khusus (ABK). Komitmen tersebut ditunjukkan Politeknik Prasetiya Mandiri Bogor dengan meluluskan sejumlah mahasiswa berkebutuhan khusus dalam Wisuda Angkatan Kedua.

Langkah kampus vokasi tersebut mendapat apresiasi dari Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor. Asisten Perekonomian Kota Bogor, Hanafi, mengaku bangga atas komitmen Politeknik Prasetiya Mandiri dalam membuka akses pendidikan inklusif sekaligus mengantarkan mahasiswa meraih prestasi akademik.

Apresiasi itu disampaikan Hanafi saat menghadiri Sidang Terbuka Senat Wisuda Angkatan Kedua Politeknik Prasetiya Mandiri sekaligus Dies Natalis III di IPB International Convention Center, Kota Bogor, Kamis, 12 November 2026.

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Menurut Hanafi, perguruan tinggi vokasi memiliki peran strategis dalam menyiapkan sumber daya manusia (SDM) terampil yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

Namun, upaya tersebut juga perlu diiringi dengan kesempatan pendidikan yang terbuka bagi semua kalangan.

Advertisement "Saya bangga dan berbahagia karena di Bogor ini ada perguruan tinggi yang mampu merekrut dan mencetak tenaga-tenaga vokasi. Saya juga salut kepada Politeknik Prasetiya Mandiri yang mampu menerima mahasiswa berkebutuhan khusus," ujar Hanafi.

Ia semakin mengapresiasi ketika mengetahui sejumlah wisudawan berkebutuhan khusus mampu mencatatkan prestasi akademik membanggakan, bahkan meraih indeks prestasi kumulatif (IPK) hingga 3,9.

Pendampingan Khusus untuk Mahasiswa ABK

Hanafi menegaskan, anak berkebutuhan khusus memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Mereka juga mempunyai potensi yang dapat dikembangkan apabila memperoleh kesempatan dan pendampingan sesuai kebutuhannya.

Keberhasilan para mahasiswa ABK menyelesaikan pendidikan tinggi menjadi bukti bahwa kondisi tersebut bukan penghalang untuk meraih prestasi.

Ia juga mendapat informasi bahwa Politeknik Prasetiya Mandiri menerapkan pola pendampingan khusus dengan satu dosen untuk satu mahasiswa berkebutuhan khusus.