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Pendidikan

Terlalu Pintar kok Malah Bikin Lelah, Wajib Tahu 6 Penyebabnya

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Penulis: Siti Dewi Yanti
Orang pintar sering tersiksa oleh pikirannya sendiri.
Orang pintar sering tersiksa oleh pikirannya sendiri.

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RADAR BOGOR – Memiliki kemampuan berpikir cepat dan wawasan luas, sering dianggap sebagai keuntungan. 

Namun, di balik kecerdasan yang dimiliki, tidak sedikit orang justru merasa kelelahan menghadapi pikirannya sendiri. 

Terlalu banyak menganalisis, takut melakukan kesalahan, hingga sulit merasa puas menjadi sejumlah persoalan yang kerap membebani kehidupan.

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Situasi ini terkadang tidak terlihat oleh orang lain. 

Seseorang bisa saja dikenal sebagai pribadi cerdas, berprestasi, dan mampu memahami banyak hal. 

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Namun, di balik pencapaian tersebut, ada pergulatan pikiran yang terus berlangsung, mulai dari kekhawatiran berlebihan hingga kesulitan mengambil keputusan.

Wakil Rektor I Institut Teknologi dan Bisnis Visi Nusantara (ITB Vinus) Bogor, Dr. Arsyad, menyoroti bahwa persoalan tersebut bukan semata-mata berkaitan dengan tingkat kecerdasan, melainkan juga bagaimana seseorang menggunakan dan mengelola kemampuan berpikirnya.

"Ketika pikiran tidak diarahkan dengan baik, kemampuan menganalisis yang seharusnya membantu seseorang justru berpotensi menjadi sumber tekanan bagi dirinya sendiri," jelasnya kepada Radar Bogor, Sabtu 14 November 2026.

1. Terlalu Banyak Berpikir, tetapi Minim Tindakan

Salah satu kebiasaan yang dapat menghambat orang dengan kemampuan analisis tinggi adalah terlalu lama memikirkan sesuatu sebelum mengambil tindakan.

Berbagai kemungkinan dipertimbangkan secara berlebihan. 

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Editor : Siti Dewi Yanti
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