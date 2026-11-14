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Pendidikan

Hadapi Generasi Alfa, Orang Tua Diminta Ubah Pola Komunikasi dan Pengasuhan

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Penulis: Fikri Rahmat Utama
Seminar Parenting yang digelar mahasiswa Magister Pendidikan Agama Islam. Foto: Raissa Magang Radar Bogor.
Seminar Parenting yang digelar mahasiswa Magister Pendidikan Agama Islam. Foto: Raissa Magang Radar Bogor.

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RADAR BOGOR – Cara orang tua mendidik anak perlu menyesuaikan perubahan zaman. Terlebih, Generasi Alfa tumbuh di tengah perkembangan teknologi digital yang ikut membentuk pola pikir, perilaku, hingga cara mereka berkomunikasi.

Kondisi tersebut membuat orang tua generasi alfa perlu mengubah pola komunikasi dan pengasuhan.

Anak generasi alfa tidak cukup hanya diberi batasan dalam menggunakan teknologi, tetapi juga perlu didampingi orang tua agar mampu memanfaatkannya secara bijak dan memiliki ketahanan menghadapi berbagai persoalan.

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Hal itu menjadi pembahasan dalam Seminar Parenting bertajuk “Menjembatani Jarak, Merangkul Masa Depan: Teknik Komunikasi Efektif Orang Tua dengan Generasi Alfa” yang digelar mahasiswa Magister Pendidikan Agama Islam (MPAI) Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor, Sabtu, 14 November 2026.

Seminar yang berlangsung di Aula Pascasarjana Pendidikan Agama Islam UIKA Bogor itu diikuti masyarakat umum, alumni UIKA, serta anggota majelis taklim.

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Kegiatan menghadirkan psikolog Sandriaf Alga dan Prof. Imas Kania Rahman sebagai narasumber.

Generasi Alfa Tumbuh dengan Dunia yang Berbeda

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Sandriaf Alga mengajak orang tua memahami bahwa anak-anak saat ini tumbuh dalam lingkungan yang berbeda dengan generasi sebelumnya.

Perbedaan tersebut terlihat dari kebiasaan sehari-hari, akses informasi, penggunaan teknologi, hingga bahasa pergaulan.

Jika generasi terdahulu terbiasa dengan keterbatasan akses internet, Generasi Alfa justru sudah akrab dengan perangkat digital sejak usia dini.

Dia mencontohkan, saat dirinya masih kuliah sekitar 2001, akses internet masih terbatas dan penggunaan komputer harus dilakukan melalui fasilitas laboratorium.

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Editor : Rani Puspitasari Sinaga
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