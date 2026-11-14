TK Akbar Bogor Gelar Seminar Parenting Father's Day, Dekatkan Emosional Ayah dan Anak

RADAR BOGOR - Dalam rangka memperingati Hari Ayah, Taman Kanak-kanak (TK) Akbar menggelar Seminar Parenting bertajuk “Dari Ayah Hebat untuk Ayah Hebat” di hall sekolah pada Sabtu, 14 November 2026.

Kegiatan yang dimulai pukul 08.30 WIB ini menjadi momentum istimewa untuk mempererat hubungan antara ayah dan anak sekaligus meningkatkan kesadaran akan pentingnya peran ayah dalam mendampingi tumbuh kembang dan pendidikan anak sejak usia dini.

Acara dipandu oleh Haldi Windiarto sebagai moderator. Seminar parenting ini menghadirkan tiga narasumber dengan kompetensi dan perspektif berbeda, yaitu dr. Fajar Yulianto Karna Rajasa, Sp.OT yang merupakan ayah dari siswakelas A3 dengan materi “Kenali dan Atasi Cedera Muskuloskeletal pada Anak”.

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Kemudian Fauzani Akbar, ayah siswa kelas B1 dengan materi “Strategi Tepat Mendukung Tumbuh Kembang dan Kemandirian Anak”. Serta Ustaz Hilman Fauzi Nugraha, ayah siswa kelas A2 dengan materi “Mendampingi Anak dengan Hati”.

Seminar ini merupakan salah satu bentuk komitmen TK Akbar dalam membangun sinergi antara sekolah dan keluarga, khususnya dalam menghadirkan sosok ayah yang tidak hanya berperan sebagai pencari nafkah, tetapi juga sebagai pendidik, pelindung, sahabat, dan teladan bagi anak-anaknya.

Advertisement Kepala TK Akbar, Dian Nurlina mengatakan jika kegiatan ini merupakan salah satu upaya sekolah untuk mempererat keterlibatan orang tua, khususnya ayah, dalam proses pendidikan anak.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin mengajak para ayah untuk semakin menyadari bahwa kehadiran mereka sangat berarti dalam setiap tahap tumbuh kembang anak,” ujarnya.

Anak, sambung Dian, tidak hanya membutuhkan fasilitas dan materi. Tetapi juga membutuhkan perhatian, kasih sayang, waktu, serta keteladanan dari sosok ayah.

“Kami berharap kegiatan ini dapat menjadi inspirasi bagi seluruh ayah untuk terus terlibat aktif dalam pendidikan anak-anaknya,” ungkap Dian.

Sementara itu, Ketua Komite TK Akbar, Mayzara Sari Fitria menyampaikan apresiasi kepada pihak sekolah, para narasumber, serta seluruh ayah dan orang tua yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut.