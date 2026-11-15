Luka Masa Kecil Bisa Terbawa hingga Dewasa, Kenali 6 Tandanya

RADAR BOGOR - Pengalaman masa kecil, tidak selalu berhenti sebagai kenangan.

Bentakan, penghinaan, perasaan diabaikan, hingga suasana rumah yang penuh konflik dapat meninggalkan jejak emosional yang terbawa sampai seseorang tumbuh dewasa.

Sebagian orang mungkin tidak menyadari, kebiasaan meminta maaf meski tidak bersalah, takut melakukan kesalahan, sulit mempercayai orang lain, atau selalu merasa tidak cukup baik bisa berkaitan dengan pengalaman yang pernah mereka alami saat kecil.

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Wakil Rektor I Institut Teknologi dan Bisnis Visi Nusantara (ITB Vinus) Bogor, Dr. Arsyad menjelaskan, lingkungan masa kanak-kanak memiliki peran penting dalam membentuk cara seseorang memahami dunia, mengelola emosi, dan memandang dirinya sendiri.

Pengalaman yang dianggap sepele oleh orang dewasa, belum tentu terasa ringan bagi anak.

Advertisement Sebab, pada masa pertumbuhan, anak masih belajar memahami situasi dan belum memiliki kemampuan yang matang untuk memilah perlakuan yang diterimanya.

Akibatnya, sambung dia, pengalaman buruk yang terjadi berulang kali dapat memengaruhi cara anak merespons rasa takut, membangun hubungan, hingga menghadapi persoalan ketika dewasa.

1. Pengalaman Masa Kecil Membentuk Pola Pikir

Masa kanak-kanak merupakan periode penting dalam perkembangan otak.

Pada fase ini, otak memiliki kemampuan beradaptasi yang tinggi atau dikenal sebagai neuroplastisitas.

"Kasih sayang, perhatian, komunikasi yang baik, serta lingkungan yang memberikan rasa aman dapat membantu anak membangun kepercayaan terhadap lingkungan sekitarnya," jelasnya kepada Radar Bogor, Minggu 15 November 2026.