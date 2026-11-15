713 Siswa Area Bogor Timur Berebut Tiket Final Provinsi G-Olympiad

RADAR BOGOR – Sebanyak 713 siswa dari berbagai sekolah memperebutkan tiket menuju babak final provinsi dalam ajang G-Olympiad #4 Area Bogor Timur.

Babak semifinal tersebut digelar Genza Education di Sekolah Islam Al-Azhar BSD @Cileungsi, Sabtu, 14 November 2026.

Kompetisi bertajuk Rise of Brilliance ini merupakan kegiatan tahunan yang telah memasuki penyelenggaraan keempat.

Advertisement Ajang itu menjadi wadah bagi siswa untuk mengasah kemampuan akademik sekaligus mengukur kompetensi dalam berbagai mata pelajaran.

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Koordinator Area Jawa Barat, Anan Saryanto mengatakan, sebelum memasuki babak semifinal, para peserta telah mengikuti tahap penyisihan yang berlangsung di sekolah dan cabang Genza Education masing-masing sejak Agustus hingga Oktober 2026.

Advertisement Menurutnya, dari seluruh tahapan penyisihan, tercatat sekitar 2.800 peserta mengikuti G-Olympiad #4 Area Bogor Timur, jumlah itu kemudian disaring hingga tersisa 713 siswa yang berhak melanjutkan ke babak semifinal Area Bogor Timur.

"Dari hasil penyaringan babak semifinal Bogor Timur, anak-anak nanti yang lolos dengan kuota yang sudah kita tentukan, mereka nanti akan melaju ke babak final provinsi yang akan dilaksanakan di kampus IPB tanggal 13 Desember," ujarnya kepada Radar Bogor.

Pada tahap final provinsi, lanjut dia, persaingan akan semakin ketat untuk menentukan siswa yang berhak mewakili daerah masing-masing menuju babak final nasional di Universitas Gadjah Mada (UGM) pada Januari 2027.

"Ada sekitar 320 peserta seluruh Indonesia yang akan melaju ke babak final nanti di UGM," ucapnya.

Anan memaparkan, dalam G-Olympiad #4 terdapat delapan bidang mata pelajaran yang dilombakan sesuai jenjang pendidikan.