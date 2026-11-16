Penilik di Era Pembelajaran Mendalam : dari Pengawas Menjadi Pendamping Mutu PAUD

RADAR BOGOR - Di tahun 2026 ini, paradigma pembinaan PAUD sudah berubah total. Penilik tidak lagi diposisikan sebagai pengawas yang datang untuk mencari kesalahan. Penilik kini adalah mitra, pembina, dan pendamping mutu bagi lembaga PAUD.

Perubahan ini sejalan dengan Kurikulum Merdeka yang kini diperkuat melalui pendekatan Pembelajaran Mendalam.

Sesuai Permendikdasmen Nomor 10 Tahun 2025 tentang Standar Kompetensi Lulusan, arah pembelajaran kini mengacu pada 8 Dimensi Profil Lulusan: Keimanan dan Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Kewargaan, Penalaran Kritis, Kreativitas, Kolaborasi, Kemandirian, Kesehatan, dan Komunikasi.

Advertisement Pembelajaran di PAUD tidak lagi berorientasi pada calistung semata, tetapi pada pembentukan karakter dan fondasi belajar anak melalui bermain yang bermakna, berkesadaran, dan menggembirakan.

Namun di lapangan, masih banyak lembaga PAUD yang kesulitan menerjemahkan kebijakan ini.

Ada lembaga yang gurunya belum S1 PAUD, ada yang sarana bermainnya terbatas, dan ada yang administrasinya belum tertata. Di sinilah peran penilik menjadi sangat krusial.

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Sebagai penilik, saya menemukan tiga peran utama penilik di tahun 2026. Pertama, Penilik sebagai Fasilitator Pembelajaran. Penilik membantu guru merancang kegiatan bermain-belajar yang bermakna.

Contohnya, mengubah kegiatan mewarnai yang monoton menjadi proyek sederhana seperti membuat pasar-pasaran dari barang bekas, yang melatih motorik, bahasa, dan sosial emosional anak secara bersamaan.

Kedua, Penilik sebagai Coach bagi Kepala Lembaga. Banyak kepala PAUD yang hebat dalam mengajar, tetapi kesulitan dalam manajemen.

Penilik mendampingi dalam penyusunan visi, program kerja, dan pelaporan yang akuntabel.