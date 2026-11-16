Cegah Aksi Rayap Besi, Inovasi 3 Mahasiswa IPB University Raih Juara 3 Internasional

RADAR BOGOR – Inovasi teknologi berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) yang dikembangkan tiga mahasiswa IPB University berhasil mengantarkan mereka meraih prestasi di tingkat internasional.

Melalui gagasan METALGUARD, tim mahasiswa Program Studi Ekowisata, Sekolah Vokasi IPB University, sukses menyabet juara ketiga dalam ajang Lomba Karya Tulis Ilmiah (LKTI)-II International Innovation Research Paper Competition (INOSPEC) Medan 2026.

Tim tersebut terdiri dari Sayyid Asrorri sebagai ketua, bersama dua anggota, yakni Muhammad Andra Arrasyid dan Zidan Maghribi Ardi.

Advertisement Mereka berhasil mengungguli sejumlah peserta dari perguruan tinggi ternama, termasuk Universitas Indonesia (UI) dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS).

Bahkan, dalam babak final, tim METALGUARD berhasil mengalahkan peserta dari Universiti Malaysia Sarawak.

Kompetisi yang diselenggarakan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kota Medan itu berlangsung pada 12 November 2026.

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Sebelumnya, tim METALGUARD telah mempresentasikan karya inovasinya di hadapan dewan juri pada Rabu (11/11/2026) di BRIDA Kota Medan.

Dalam kompetisi kategori mahasiswa tersebut, tim IPB University mengangkat karya berjudul METALGUARD: Perancangan Sistem Pengamanan Infrastruktur Publik Berbasis Cyber-Physical System melalui Community Empowerment untuk Pencegahan Fenomena Rayap Besi di Kota Medan.

Perjalanan menuju podium juara tidak mudah. Dari sekitar 345 naskah LKTI yang diseleksi pada kategori mahasiswa, karya METALGUARD berhasil menembus babak final bersama sembilan tim lainnya.

Nama mereka diumumkan sebagai finalis pada 31 Oktober 2026 sebelum akhirnya meraih peringkat ketiga.