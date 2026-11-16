7 Tahun Menunggu, UI Kembali Raih Emas PIMNAS 2026 Berkat Inovasi Pemberdayaan Disabilitas

RADAR BOGOR – Universitas Indonesia (UI) akhirnya kembali menorehkan prestasi tertinggi dalam ajang Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional atau PIMNAS.

Setelah tujuh tahun menunggu, kampus tersebut berhasil membawa pulang medali emas atau Juara 1 pada PIMNAS ke-39 Tahun 2026 melalui inovasi mahasiswa yang berfokus pada pemberdayaan penyandang disabilitas intelektual.

Prestasi membanggakan ini diraih oleh tim Program Kreativitas Mahasiswa bidang Pengabdian kepada Masyarakat (PKM-PM) yang dipimpin Devika Bunga Ramadhani.

Advertisement Keberhasilan tersebut sekaligus mengakhiri penantian panjang UI untuk kembali meraih medali emas PIMNAS, setelah terakhir kali memperoleh pencapaian serupa pada 2019.

PIMNAS ke-39 berlangsung di Universitas Diponegoro (UNDIP), Semarang, Jawa Tengah, pada 2–7 November 2026.

Kompetisi ilmiah mahasiswa tingkat nasional ini mempertemukan sekitar 420 tim terbaik yang berasal dari 100 perguruan tinggi di seluruh Indonesia.

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Dalam kompetisi tersebut, tim UI menghadirkan gagasan berjudul "Pengembangan Keterampilan sebagai Visitor Assistant Helper bagi Tunagrahita melalui Metode Behavioral Skills Training di Museum Nasional Indonesia".

Program ini dirancang untuk memberikan bekal keterampilan kerja kepada penyandang disabilitas intelektual agar dapat menjalankan peran sebagai asisten pendamping pengunjung museum.

Proses pembelajaran menggunakan metode Behavioral Skills Training (BST), yakni pendekatan pelatihan berbasis bukti yang dilakukan secara bertahap.

Peserta mendapatkan materi melalui instruksi, pemberian contoh atau pemodelan, praktik secara langsung, hingga evaluasi dan umpan balik.