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Pendidikan

GASPOL Jadi Andalan SDN Kebon Pedes 1 di Bogor Bersih 2026, Ajak Siswa Ambil hingga Olah Sampah

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Penulis: Muhamad Rifki Fauzan
Siswa SDN Kebon Pedes 1 Kota Bogor saat tampil di depan Juri Kehormatan Bogor Bersih (Radar Bogor)
Siswa SDN Kebon Pedes 1 Kota Bogor saat tampil di depan Juri Kehormatan Bogor Bersih (Radar Bogor)

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RADAR BOGOR - Berbagai cara dilakukan SDN Kebon Pedes 1 Kota Bogor untuk menanamkan kepedulian terhadap lingkungan kepada para siswa. Salah satunya melalui program Gerakan Ambil, Pilah, Olah Sampah Lingkungan (GASPOL).

Program tersebut menjadi salah satu upaya sekolah yang saat ini menjadi finalis Bogor Bersih 2026 dalam membangun kebiasaan menjaga kebersihan sekaligus mengedukasi siswa agar lebih peduli terhadap pengelolaan sampah.

Kepala SDN Kebon Pedes 1, Mustika Ningsih mengatakan, GASPOL menjadi program yang dijalankan secara rutin dengan melibatkan seluruh warga sekolah.

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Dalam pelaksanaannya, siswa diingatkan untuk menjaga kebersihan lingkungan, terutama setelah jam istirahat. Pengingat tersebut disampaikan melalui pengeras suara dengan iringan musik agar lebih menarik perhatian siswa.

"Kalau sudah istirahat, anak-anak itu diingatkan. Ada yang piket hari ini untuk membersihkan. Pakai musik, seperti model pengumuman di stasiun, jadi teman-teman diingatkan melalui sound system," ujar Mustika.

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Menurutnya, program GASPOL sebenarnya sudah berjalan sejak dirinya mulai bertugas di sekolah tersebut. Namun, keberlanjutan program sangat bergantung pada komitmen dan kesungguhan seluruh tim dalam menjalankannya.

Selain GASPOL, Mustika juga menghadirkan inovasi Sedekah Sampah. Program ini mengajak warga sekolah mengumpulkan sampah yang memiliki nilai ekonomis, termasuk minyak jelantah.

Hasil penjualan sampah tersebut tidak diambil oleh orang tua siswa. Sebaliknya, uang yang terkumpul dikembalikan untuk membantu kebutuhan sekolah dan mendukung berbagai kegiatan.

"Sedekah sampah itu uangnya tidak diambil orang tua, tetapi dikembalikan ke sekolah untuk membantu kegiatan-kegiatan. Jadi, kami juga punya program sedekah minyak jelantah," jelasnya.

Mustika mengaku bersyukur sekolahnya berhasil masuk enam besar finalis Bogor Bersih. Capaian tersebut dinilai tidak lepas dari kerja sama seluruh pihak, mulai dari warga sekolah hingga komite yang turut mendukung berbagai program kebersihan.

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Editor : Eka Rahmawati
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