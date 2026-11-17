RADAR BOGOR – Tidak semua orang yang bersikap baik, akan mendapatkan perlakuan yang sama dari lingkungannya.

Ada kalanya seseorang justru sering diremehkan, dimanfaatkan, bahkan dijadikan tempat melampiaskan emosi hanya karena terlalu sering mengalah dan enggan menetapkan batasan.

Situasi seperti ini kerap tidak disadari.

Advertisement Seseorang mungkin merasa sudah melakukan hal yang benar dengan bersikap ramah, membantu orang lain, dan menghindari konflik.

Namun, tanpa disertai keberanian untuk bersikap tegas, kebaikan tersebut justru bisa membuat orang lain merasa bebas memperlakukannya sesuka hati.

Advertisement Wakil Rektor I Institut Teknologi dan Bisnis Visi Nusantara (ITB Vinus) Bogor, Dr. Arsyad menekankan, pentingnya membangun pola pikir yang kuat agar seseorang tidak mudah dipandang sebelah mata.

Menurutnya, memiliki mental kuat bukan berarti harus bersikap kasar, mengintimidasi orang lain, atau selalu ingin menang dalam setiap perdebatan.

"Kekuatan justru terlihat dari kemampuan seseorang menghargai dirinya sendiri, menetapkan batasan, dan tidak terus-menerus mencari pengakuan dari orang lain," ujarnya kepada Radar Bogor, Selasa 17 November 2026.

Lantas, bagaimana cara membangun mental yang lebih kuat agar tidak mudah diremehkan?

Berikut 5 hal yang bisa mulai diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.