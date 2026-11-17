RADAR BOGOR – Pernah merasa selalu menjadi orang yang mengalah, sering dimintai bantuan, tetapi justru jarang dihargai?

Bahkan, ada kalanya orang lain berbicara seenaknya, memberikan tugas sesuka hati, atau memperlakukan kita seolah tidak memiliki pilihan.

Kondisi seperti ini, bisa membuat seseorang bertanya-tanya, mengapa dirinya terus mendapatkan perlakuan yang kurang menyenangkan?

Advertisement Baca Juga: IShowSpeed Bikin Barack Obama Kaget, Mendadak Sapa Pakai Bahasa Indonesia

Salah satu hal yang perlu dievaluasi, cara seseorang membangun batasan dan menunjukkan penghargaan terhadap dirinya sendiri.

Sebab, sikap terlalu sering mengalah, sulit mengatakan tidak, hingga mudah terpancing emosi dapat memengaruhi pola interaksi dengan orang lain.

Advertisement Wakil Rektor I Institut Teknologi dan Bisnis Visi Nusantara (ITB Vinus) Bogor, Dr. Arsyad, menyoroti pentingnya membangun harga diri dan ketegasan agar seseorang tidak mudah diperlakukan semena-mena.

Dalam kehidupan sosial, sikap baik tetap perlu dipertahankan.

Tapi, kebaikan juga harus diimbangi kemampuan menetapkan batasan, menjaga prinsip, dan bersikap konsisten.

Lantas, apa saja hal yang perlu diperhatikan agar seseorang lebih dihargai dan tidak mudah diremehkan?

Ada 5 prinsip yang bisa diterapkan.