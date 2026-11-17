RADAR BOGOR – Pelajar diminta tidak mudah terpancing emosi ketika menghadapi perselisihan. Pesan tersebut disampaikan Kapolsek Bogor Utara Kompol Enjo Sutarjo saat menjadi pembina upacara bendera di SMA Kosgoro.

Dalam amanatnya di SMA Kosgoro, Kapolsek Bogor Utara mengingatkan bahwa tawuran tidak memberikan keuntungan bagi siapa pun. Sebaliknya, tindakan tersebut dapat merugikan diri sendiri, keluarga, hingga masa depan para pelajar.

“Tawuran hanya akan merugikan diri sendiri, keluarga, dan masa depan kalian para pelajar,” ujar Kapolsek Bogor Utara di SMA Kosgoro.

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Dia menjelaskan, tawuran berpotensi menimbulkan korban luka, kehilangan nyawa, hingga berujung pada proses hukum.

Karena itu, jika terjadi perselisihan dengan teman maupun pelajar dari sekolah lain, siswa diminta menyelesaikannya melalui komunikasi dan mediasi.

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Selain mengingatkan bahaya tawuran, Enjo mengajak pelajar lebih selektif dalam memilih lingkungan pergaulan.

Menurutnya, keberanian juga harus ditunjukkan dengan menolak ajakan yang mengarah pada penyalahgunaan narkoba, konsumsi minuman keras, maupun tindakan lain yang melanggar hukum.

Dia juga mengingatkan pentingnya menggunakan media sosial secara bijak.

Para siswa diminta menerapkan prinsip “Saring sebelum sharing” dengan memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya.

Pelajar juga diimbau menghindari unggahan yang mengandung provokasi maupun ujaran kebencian. Sebab, jejak digital sulit dihapus dan setiap aktivitas di ruang digital memiliki konsekuensi.