RADAR BOGOR – Mahasiswa Universitas Pakuan (Unpak) menghadirkan inovasi media pembelajaran untuk meningkatkan minat baca anak. Melalui Koper Literasi JELITA (Jelajah Literasi Nusantara), kegiatan membaca dikemas lebih interaktif dengan memadukan permainan dan pengenalan budaya Indonesia.

Koper Literasi JELITA diserahkan kepada Perpustakaan dan Galeri Kota Bogor, Selasa, 17 November 2026. Inovasi tersebut dikembangkan mahasiswa Pendidikan Profesi Guru (PPG) Kelas D Universitas Pakuan melalui proyek kepemimpinan.

Koper JELITA dirancang sebagai media pembelajaran yang menggabungkan aktivitas membaca, bermain, dan mengenal keberagaman budaya Nusantara. Konsep ini diharapkan dapat memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan sekaligus mendorong anak lebih tertarik terhadap kegiatan literasi.

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Pustakawan Ahli Muda Perpustakaan dan Galeri Kota Bogor, Edy Suryanto, menyambut baik kehadiran inovasi tersebut. Menurutnya, perpustakaan perlu menghadirkan pendekatan kreatif agar layanan literasi sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik anak.

"Anak-anak perlu dikenalkan pada buku melalui pengalaman yang menyenangkan. Dengan memadukan membaca, bermain, dan pengenalan budaya Nusantara, kami berharap tumbuh kecintaan terhadap literasi sejak dini," ujarnya.

Advertisement Koper JELITA dilengkapi berbagai perlengkapan edukatif. Di antaranya buku bacaan, puzzle rumah adat, puzzle Burung Garuda, peta Indonesia, flashcard suku kata, hingga perlengkapan pakaian adat dan alat musik tradisional.

Selain itu, terdapat boneka tangan bernama Jaya dan Lita yang dapat digunakan untuk kegiatan bercerita. Koper tersebut juga dilengkapi permainan tradisional congklak dan bekel serta kerajinan makrame berupa gantungan kunci.

Beragam perlengkapan itu memiliki fungsi pembelajaran yang berbeda. Anak-anak dapat mengenal huruf dan suku kata melalui flashcard, memahami keberagaman Indonesia melalui puzzle, serta mengembangkan imajinasi lewat kegiatan bercerita menggunakan boneka tangan.

Permainan tradisional juga menjadi bagian dari pendekatan literasi yang dikembangkan. Dengan begitu, anak dapat memperoleh pengetahuan melalui aktivitas yang melibatkan kreativitas dan keterampilan tangan.

Pengembangan Koper JELITA turut melibatkan Perpustakaan dan Galeri Kota Bogor sebagai mitra. Dalam prosesnya, mahasiswa mendapatkan informasi mengenai kondisi dan kebutuhan literasi siswa, termasuk masukan serta saran untuk menyempurnakan produk.