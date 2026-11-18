RADAR BOGOR – Prestasi membanggakan kembali ditorehkan SMP Puspanegara, Kabupaten Bogor.

Kali ini, tim ekstrakurikuler Paskibra Satria Garuda sukses membawa pulang lima penghargaan sekaligus dalam ajang Lomba Ketangkasan Baris-Berbaris (LKBB) ASCAKARYA SEASON 2 tingkat Provinsi Jawa Barat Se-Jawa Barat Open.

Kompetisi yang berlangsung pada Sabtu 14 November 2026 di SMP IT Al Khautsar, Klapanunggal, Kabupaten Bogor, menjadi panggung bagi para siswa untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya.

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Dengan mengandalkan kedisiplinan, ketepatan gerakan, dan kekompakan tim, Paskibra Satria Garuda berhasil tampil impresif di hadapan dewan juri hingga meraih sederet penghargaan bergengsi.

Lima penghargaan yang berhasil dibawa pulang meliputi Juara Utama 1, Juara PBB Terbaik, Juara Umum PBB, Juara Umum Global, serta Juara Kostum Terbaik 3.

Advertisement Capaian tersebut menjadi buah dari proses latihan dan pembinaan yang dijalani para siswa.

Lebih dari sekadar kemenangan, keberhasilan ini memperlihatkan bagaimana kerja sama, disiplin, dan semangat pantang menyerah dapat membawa hasil positif.

Ketua Yayasan Bangga, Siswa Didorong Berprestasi di Luar Akademik

Keberhasilan tim Paskibra Satria Garuda mendapat apresiasi dari Ketua Yayasan SMP Puspanegara, Alexander Frans.

Ia menyampaikan, kebanggaannya atas perjuangan para siswa yang telah membawa nama baik sekolah dalam kompetisi tingkat provinsi.

Menurut Alexander, peserta didik perlu didorong untuk memiliki prestasi yang berbeda dan berani mengeksplorasi kemampuan di luar bidang akademik.