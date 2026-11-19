RADAR BOGOR - Ada kalanya menjauh dari keramaian, terasa seperti cara terbaik untuk mendapatkan ketenangan.

Tidak perlu menghadapi obrolan basa-basi, tatapan orang lain, situasi canggung, hingga kemungkinan mendapat penolakan.

Namun, terlalu lama menghindari interaksi sosial justru bisa membuat seseorang semakin sulit menghadapi kehidupan nyata.

Advertisement Baca Juga: Kabar Pencairan Bansos 19 November 2026, BPNT Tahap 4 Dikabarkan Mulai Cair

Kondisi tersebut, bukan selalu tanda seseorang sudah menemukan kedamaian.

Bisa jadi, ia hanya terbiasa hidup dalam zona nyaman hingga kehilangan keberanian untuk berhadapan dengan lingkungan sosial.

Advertisement Wakil Rektor I Institut Teknologi dan Bisnis Visi Nusantara (ITB Vinus) Bogor, Dr. Arsyad, menyoroti fenomena tersebut.

Menurutnya, kebiasaan menghindari interaksi dengan orang lain dapat membuat seseorang kehilangan kemampuan beradaptasi dalam kehidupan sosial.

Ia mempertanyakan mengapa hal-hal sederhana, seperti berbicara langsung atau bertemu orang lain, terkadang justru memicu kepanikan.

Sebab, rasa tenang yang muncul akibat menjauh dari lingkungan sosial belum tentu menunjukkan seseorang telah mengatasi ketakutannya.

Bisa jadi, ketenangan tersebut hanya terbentuk karena ia terus menghindari situasi yang membuatnya tidak nyaman.