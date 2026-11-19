RADAR BOGOR - Pernah merasa tidak tertarik, mengikuti sesuatu yang sedang ramai dibicarakan banyak orang?

Ketika orang lain sibuk membeli barang viral, mencoba gaya terbaru, hingga berlomba-lomba memamerkannya di media sosial, sebagian orang justru memilih biasa saja.

Bukan karena tak tahu perkembangan zaman, atau tidak memahami apa yang sedang populer.

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Ada kalanya keputusan untuk tidak mengikuti tren justru muncul karena seseorang ingin menentukan pilihannya sendiri, tanpa harus terpengaruh tekanan lingkungan.

Fenomena ini, menarik untuk dilihat dari sisi psikologis.

Advertisement Sebab, di balik kebiasaan mengikuti tren, sering kali terdapat dorongan untuk diterima, diakui, dan tidak dianggap berbeda dari lingkungan sekitar.

Wakil Rektor I Institut Teknologi dan Bisnis Visi Nusantara (ITB Vinus) Bogor, Dr. Arsyad menilai, sebagian orang mengikuti tren bukan semata-mata karena menyukai sesuatu, melainkan juga karena khawatir dianggap tertinggal.

Menurutnya, tekanan sosial dapat membuat seseorang merasa perlu mengikuti sesuatu yang sedang populer agar tetap dianggap relevan dalam pergaulan.

"Kadang orang mengikuti tren bukan karena benar-benar menyukainya, tetapi karena takut dianggap ketinggalan atau tidak nyambung dengan lingkungan. Tekanan tersebut sering kali terlihat seperti rasa penasaran, padahal ada dorongan untuk mendapatkan penerimaan dari orang lain," ujar Arsyad kepada Radar Bogor, Kamis 19 November 2026.

Di sisi lain, orang yang memilih tidak mengikuti tren belum tentu sedang berusaha tampil berbeda.