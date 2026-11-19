RADAR BOGOR – Universitas Nusa Bangsa (UNB) terus mendorong hasil penelitian sivitas akademika agar tidak hanya menghasilkan publikasi ilmiah, tetapi juga memiliki perlindungan hukum dan peluang untuk dikembangkan menjadi inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat maupun industri.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui penguatan Sentra Kekayaan Intelektual (KI) lewat rangkaian Workshop dan Focus Group Discussion (FGD) Hibah Penguatan Sentra KI Tahun 2026.

Kegiatan ini berlangsung dalam dua tahap, yakni pada 8 Oktober dan 18 November 2026.

Advertisement Penguatan Sentra KI diarahkan pada pembangunan kelembagaan, penyempurnaan sistem pelayanan, serta peningkatan kemampuan sivitas akademika dalam melindungi dan mengembangkan hasil penelitian.

Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya UNB membangun ekosistem riset dan inovasi yang lebih produktif.

Pengembangan Sentra KI dinilai strategis agar perguruan tinggi tidak hanya berfokus pada jumlah penelitian dan publikasi ilmiah.

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Lebih dari itu, hasil riset perlu memperoleh perlindungan kekayaan intelektual serta memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikomersialisasikan.

Dalam rangkaian kegiatan tersebut, UNB menghadirkan Dr. Helitha Novianty Muchtar, S.H., M.H.

untuk memberikan penguatan mengenai tata kelola kelembagaan, penyusunan prosedur operasional baku (SOP), hingga pengembangan website Sentra KI.

Kegiatan diawali dengan sambutan Ketua LPPM UNB, Dr. Ir. Zainal Muttaqin, M.P., kemudian dibuka oleh Wakil Rektor III, Dr. Karmanah, yang hadir mewakili Rektor UNB.