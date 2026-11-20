RADAR BOGOR - Jambore program Serbukatif (Seribu Kata Positif) di SMPN 18 Kota Bogor berlangsung meriah, Jumat 20 November 2026.

Sejumlah siswa dari berbagai sekolah ikut andil dalam kegiatan Jambore Serbuaktif tersebut. Mereka sampai mendirikan tenda di lapangan SMPN 18 Kota Bogor.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor, Herry Karnadi menjelaskan Jambore Serbukatif berlangsung hingga esok hari, Sabtu 21 November 2026.

Advertisement Biasanya kegiatan Serbukatif dilaksanakan di tiap sekolah. Namun kali ini dikemas dalam satu rangkaian. Tujuannya agar siswa bisa saling mengenal satu sama lain.

Jambore diwarnai dengan berbagai macam penampilan siswa. Mulai dari baca puisi, melantunkan lagu. Semua penampilan harus berkaitan dengan Serbukatif.

“Supaya mereka makin menjiwai dan makin bisa menjadi gaya hidup ya, dan juga karakter anak-anak siswa SMP khususnya di Kota Bogor,” jelas Herry.

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Pasa kesempatan yang sama, Pemkot Bogor juga turut meneken MOU dengan Disdik Kabupaten Bogor, untuk ikut menjalankan Serbukatif.

“Nah, hari ini akan mulai kita tularkan kepada Disdik Kabupaten, sekolah-sekolah di kabupaten melalui Disdik Kabupaten Bogor,” terang Herry pada Radar Bogor.

Program Serbukatif diklaim Herry berdampak positif terhadap karakter siswa di Kota Bogor. Ia berharap, output serupa juga dirasakan oleh siswa di kabupaten.

“Ya supaya siswa SD dan Kabupaten Bogor juga bisa membiasakan diri bertindak dan berkata-kata positif dalam keseharian mereka,” ucap Herry.