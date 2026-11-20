RADAR BOGOR – Universitas Djuanda (UNIDA) Bogor kembali melahirkan ratusan lulusan dari berbagai jenjang pendidikan.

Sebanyak 595 wisudawan Diploma, Sarjana, dan Magister UNIDA resmi dikukuhkan dalam Wisuda ke-54 yang berlangsung di Puri Begawan, Bogor, Rabu 18 November 2026.

Pengukuhan tersebut dilaksanakan melalui Sidang Terbuka Senat Akademik Wisuda.

Advertisement Momentum ini sekaligus menegaskan komitmen UNIDA sebagai perguruan tinggi unggul dalam mencetak sumber daya manusia yang berintegritas, mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, serta memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat dan kemajuan bangsa.

Dari total 595 lulusan, sebanyak 35 orang merupakan lulusan Diploma Tiga (D3), 526 lulusan Sarjana (S1), dan 34 lulusan Magister (S2).

Berdasarkan pencapaian akademik, lulusan D3 mencatatkan rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sebesar 3,65 dengan nilai tertinggi 3,96.

Sementara itu, lulusan S1 meraih rata-rata IPK 3,56 dengan capaian tertinggi 3,98. Adapun lulusan S2 memperoleh rata-rata IPK 3,86 dan nilai tertinggi mencapai 4,00.

Rektor UNIDA, Prof. Dr. Hj. R. Siti Pupu Fauziah, S.Pd.I., M.Pd.I, dalam laporan akademiknya menyampaikan bahwa wisuda menjadi gambaran keberhasilan proses pendidikan yang memadukan penguasaan ilmu pengetahuan, keterampilan profesional, serta pembentukan karakter.

Ketiga unsur tersebut menjadi pijakan UNIDA dalam menyiapkan lulusan yang tidak hanya siap menghadapi perubahan dunia kerja, tetapi juga tetap berpegang pada nilai-nilai ketauhidan dan kepribadian Indonesia.

"Universitas Djuanda sebagai Kampus Bertauhid berupaya menyajikan paket lengkap bagi para mahasiswanya. Ilmu pengetahuan diberikan melalui pemahaman yang luas dan mendalam, keterampilan dilatih hingga menjadi keahlian yang aplikatif, serta penguatan karakter untuk membentuk pribadi yang berintegritas, mencintai bangsa dan negara, menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, dan berakhlakul karimah," ungkapnya.