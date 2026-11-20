RADAR BOGOR – Perjuangan panjang selama bertahun-tahun akhirnya membuahkan hasil manis bagi Lulu Sophia.

Siswi SMPN 17 Kota Bogor tersebut berhasil meraih gelar juara dalam ajang Musabaqoh Tilawatil Quran (MTQ) tingkat Jawa Barat, setelah lima kali mengikuti perlombaan serupa tanpa pernah membawa pulang gelar juara.

Namun, keberhasilan itu tidak diraih tanpa perjuangan. Lulu mengaku sempat dilanda rasa gugup ketika harus tampil di hadapan dewan juri dan peserta lainnya dalam kompetisi tingkat provinsi tersebut.

Advertisement Terlebih, ia mendapat giliran tampil sebagai peserta terakhir. Selama menunggu namanya dipanggil, Lulu menyaksikan satu per satu peserta lain menunjukkan kemampuan terbaik dalam melantunkan ayat-ayat suci Al Quran.

Merdu dan indahnya bacaan para peserta sempat membuat mental Lulu terguncang.

Rasa gugup pun semakin terasa hingga dadanya berdebar ketika membayangkan penampilan yang harus ia tunjukkan di atas panggung.

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Siswi asal Kota Bogor itu bahkan sempat memejamkan mata untuk menenangkan diri. Di tengah rasa khawatir, Lulu kembali mengingat seluruh proses dan perjuangan yang telah dilaluinya untuk bisa sampai ke panggung MTQ tingkat Jawa Barat.

“Ingat kembali perjuangan sebelumnya itu sekeras apa, masa iya mau nyerah duluan. Makanya harus semangat,” jelas Lulu kepada Radar Bogor.

Setelah menunggu cukup lama, akhirnya tiba giliran Lulu untuk tampil. Dengan berbekal keyakinan dan mental yang kembali dikuatkan, ia melangkah menuju panggung megah tempat para peserta menunjukkan kemampuan terbaiknya.

Lulu kemudian membuka lembaran kitab suci Al Quran dan menggenggam erat mikrofon. Ia mulai melantunkan ayat-ayat suci dengan suara merdunya di hadapan dewan juri.