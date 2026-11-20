RADAR BOGOR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor terus memperkuat penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) untuk memastikan tidak ada anak yang kehilangan hak mendapatkan pendidikan. Salah satunya dilakukan Kecamatan Tamansari melalui penguatan pendataan dan koordinasi lintas sektor.

Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) anak tidak sekolah yang digelar di SMPN 1 Tamansari, Jalan Kabandungan II, Desa Sirnagalih, Kecamatan Tamansari, Bogor, Jumat, 20 November 2026.

Dalam rakor tersebut, penanganan difokuskan pada tiga kelompok anak tidak sekolah di Tamansari Bogor, yakni Drop Out (DO) atau anak yang berhenti sekolah, Lulus Tidak Melanjutkan (LTM), serta Belum Pernah Bersekolah (BPB).

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Camat Tamansari Yudi Hartono menegaskan, pendataan menjadi langkah awal yang harus dilanjutkan dengan penelusuran kondisi masing-masing anak.

Menurutnya, penyebab anak tidak bersekolah perlu diketahui agar penanganannya tidak bersifat umum.

Advertisement “Penanganan anak tidak sekolah kini menjadi perhatian serius pemerintah pusat dan daerah. Tidak hanya melalui pendataan, upaya menekan angka ATS juga membutuhkan penelusuran kondisi di lapangan, sehingga setiap anak dapat memperoleh solusi sesuai persoalan yang dihadapinya,” ujarnya.

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Penanganan ATS juga diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah.

Regulasi yang ditetapkan pada 26 Januari 2026 itu menjadi bagian dari upaya mempercepat wajib belajar 13 tahun, memenuhi standar pelayanan minimal pendidikan, serta memperluas akses bagi anak yang berisiko putus sekolah.

Kepala Bidang SMP Kabupaten Bogor Fahrurozi mengatakan, persoalan ATS membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Mulai dari pemerintah kecamatan dan desa, Dinas Pendidikan, sekolah, hingga masyarakat.

“Kerja sama antara pemerintah kecamatan, pemerintah desa, Dinas Pendidikan, satuan pendidikan, dan seluruh unsur masyarakat menjadi kunci dalam mewujudkan Kabupaten Bogor yang semakin maju melalui peningkatan akses serta pemerataan layanan pendidikan,” jelasnya.