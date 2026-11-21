RADAR BOGOR – Sebanyak 163 siswa sekolah dasar (SD) dari 10 sekolah mengikuti kegiatan Try Out Tes Kemampuan Akademik (TKA) yang digelar Genza Education Citra Indah bekerja sama dengan SMP Islam Cikal Harapan 2, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Sabtu, 21 November 2026.

Kegiatan yang dilaksanakan secara gratis itu menjadi salah satu upaya memberikan pengalaman sekaligus mengukur kesiapan siswa kelas VI SD sebelum menghadapi pelaksanaan TKA nasional pada April 2027 mendatang.

Kepala Cabang Genza Education Citra Indah, Asep Awaludin mengatakan, melalui kegiatan ini siswa dapat mengenal gambaran pelaksanaan TKA, termasuk mendapatkan kisi-kisi dan pengalaman mengerjakan soal sebelum ujian sesungguhnya.

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"Jadi siswa-siswa SD, khususnya kelas 6, sebelum nanti di bulan April mereka melaksanakan TKA nasional, sudah bisa mengikuti atau mendapatkan kisi-kisi maupun trial terkait TKA itu seperti apa," ujarnya kepada Radar Bogor.

Iya menjelaskan, kegiatan try out TKA baru pertama kali diselenggarakan. Meski begitu, Genza Education dan SMP Islam Cikal Harapan 2 telah lama menjalin kerja sama dalam berbagai kegiatan pendidikan.

Advertisement Asep berharap, kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan setiap tahun. Sebab, kegiatan tersebut tidak hanya menjadi sarana pengenalan lembaga pendidikan, tetapi juga mendorong peningkatan kemampuan akademik dan semangat kompetitif siswa.

"Kita menginginkan hasil-hasil dari try out ini bisa mendongkrak kemampuan siswa kita di bidang literasi dan numerasi," ucapnya.

Sementara itu, Wakil Kepala Sekolah SMP Islam Cikal Harapan 2, Wildan Mishbahuddin mengatakan, kegiatan try out TKA merupakan bagian dari rangkaian program sekolah untuk memperkenalkan lingkungan pendidikan kepada siswa SD.

Sebelumnya, sekolah telah menggelar XP-Explore atau Experience Exploration, dalam kegiatan itu siswa SD diajak merasakan pengalaman belajar langsung di SMP selama satu hari melalui konsep one day school.

Berbagai aktivitas dikenalkan, mulai dari membuat video game, bercocok tanam, praktik di laboratorium IPA, memainkan alat musik arumba, hingga mengikuti pembelajaran interaktif di kelas.