RADAR BOGOR – Asosiasi Dosen Akademik dan Keahlian Seluruh Indonesia (ADAKSI) mendorong Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) memberikan kepastian terkait pengakuan jabatan fungsional (Jabfung) dosen yang diperoleh sebelum beralih status menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

ADAKSI menilai perubahan status dari dosen tetap non-PNS menjadi PNS merupakan bagian dari perjalanan karier. Karena itu, jabatan fungsional dan riwayat akademik yang telah diperoleh secara sah sebelumnya dinilai perlu tetap mendapatkan pengakuan.

Ada dua hal yang menjadi perhatian utama ADAKSI, yakni kepastian pengakuan jabatan fungsional serta pengakuan terhitung mulai tanggal (TMT) jabatan fungsional yang ditetapkan sebelum dosen berstatus PNS.

Kejelasan mengenai mekanisme tersebut dinilai penting agar dosen tidak mengalami hambatan dalam melanjutkan pengembangan karier akademiknya setelah beralih status.

ADAKSI juga mendorong adanya percepatan administrasi terkait pengakuan jabatan fungsional dan TMT tersebut.

Advertisement Kepastian itu berkaitan dengan proses kenaikan jabatan, sertifikasi dosen, hingga pengembangan karier di lingkungan perguruan tinggi.

Menurut ADAKSI, capaian akademik dan pengabdian yang telah dijalankan dosen secara sah seharusnya tetap menjadi bagian dari rekam jejak profesional, meskipun status kepegawaiannya kemudian berubah menjadi PNS.

Organisasi tersebut berharap Kemdiktisaintek segera menghadirkan mekanisme yang jelas, transparan, dan akuntabel terkait pengakuan jabatan fungsional dosen sebelum berstatus PNS.

ADAKSI menilai kepastian tersebut bukan hanya menyangkut administrasi, tetapi juga penghargaan terhadap perjalanan akademik dan pengabdian dosen yang telah dibangun sebelum perubahan status kepegawaian.