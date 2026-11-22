RADAR BOGOR – Tanaman herbal tak hanya bisa dimanfaatkan sebagai bahan alami untuk kebutuhan sehari-hari. Di tangan siswa SMPIT Ummul Quro Bogor, tanaman herbal diolah menjadi beragam produk kreatif melalui Expo Kokurikuler Herbalicious Level 7.

Expo Kokurikuler Herbalicious Level 7 yang digelar Selasa, 17 November 2026 di Lapangan SMPIT Ummul Quro Bogor tersebut diikuti seluruh peserta didik Level 7.

Mengusung tema “Meracik Kreativitas, Mengolah Herbal, Menghadirkan Manfaat”, Expo Kokurikuler Herbalicious Level 7 menjadi ruang bagi siswa SMPIT Ummul Quro Bogor untuk mengembangkan ide sekaligus mempraktikkan pengetahuan yang diperoleh selama pembelajaran.

Dalam expo tersebut, setiap kelompok menampilkan berbagai kreasi berbahan dasar tanaman herbal.

Produk yang dihasilkan tidak hanya dikembangkan agar menarik, tetapi juga memiliki nilai guna dan manfaat bagi masyarakat.

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Tak sekadar memamerkan produk, setiap kelompok mendapat kesempatan mempresentasikan hasil karya Herbalicious yang telah dibuat.

Dalam sesi tersebut, siswa menjelaskan ide dan alasan memilih produk, bahan herbal yang digunakan, tahapan pembuatan, hingga keunggulan dan manfaat hasil olahan mereka.

Sesi presentasi sekaligus menjadi sarana bagi siswa untuk melatih keberanian berbicara di depan umum.

Mereka dituntut mampu menyampaikan gagasan secara runtut, menjelaskan proses pembuatan, serta menjawab berbagai pertanyaan mengenai produk yang dihasilkan.

Dari kegiatan itu, siswa juga belajar mengenali potensi tanaman herbal yang dapat diolah menjadi produk dengan nilai guna.