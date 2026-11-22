RADAR BOGOR – Sampah tidak selalu berakhir di tempat pembuangan. Di SMPIT Ummul Quro Bogor, limbah anorganik keras justru diolah menjadi beragam produk kreatif yang memiliki nilai guna hingga nilai jual.

Kreasi tersebut ditampilkan dalam Expo Kokurikuler ECO Learning bertajuk “Pilah, Olah, Berkah” yang digelar SMPIT Ummul Quro Bogor, Rabu, 18 November 2026.

Kegiatan menjadi wadah bagi murid SMPIT Ummul Quro Bogor untuk mempraktikkan pengelolaan sampah sekaligus mengembangkan kreativitas melalui karya nyata. Berbagai produk hasil olahan limbah dipamerkan melalui sejumlah stand yang disiapkan dalam expo.

Ubah Sampah Jadi Produk Kreatif

Beragam karya ditampilkan murid, mulai dari ecobrik, kertas daur ulang, aksesori, tempat alat tulis, hiasan, hingga berbagai produk kreatif lainnya yang memanfaatkan limbah anorganik.

Advertisement Melalui proses tersebut, murid diajak melihat sampah dari sudut pandang berbeda.

Material yang sebelumnya dianggap tidak berguna dapat memiliki fungsi baru apabila diolah dengan kreativitas dan keterampilan.

Tak hanya membuat produk, murid juga mendapat pengalaman memperkenalkan sekaligus memasarkan karya mereka kepada pengunjung.

Aktivitas tersebut menjadi bagian dari pembelajaran yang mendorong keberanian, kemandirian, dan kemampuan berkomunikasi.

Belajar Kreatif Sekaligus Berwirausaha

Expo ECO Learning tidak hanya berorientasi pada hasil karya.

Kegiatan ini menjadi sarana pembelajaran untuk menumbuhkan kreativitas, jiwa kewirausahaan, dan kepedulian terhadap lingkungan.