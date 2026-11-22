RADAR BOGOR – Prestasi membanggakan, kembali datang dari dunia pendidikan Kota Bogor.

Kali ini, SMP Negeri 6 Kota Bogor sukses mencuri perhatian dalam Jambore Serbukatif Kota Bogor 2026 dengan membawa pulang tiga penghargaan sekaligus.

Menariknya, pencapaian tersebut tidak hanya diraih peserta didik, tetapi juga melibatkan guru yang menghadirkan inovasi dalam pembelajaran.

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Ajang yang berlangsung pada 20–21 November 2026 di SMP Negeri 18 Kota Bogor itu menjadi panggung bagi siswa dan pendidik untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya.

Tiga penghargaan yang diraih SMP Negeri 6 Kota Bogor, sekaligus memperlihatkan bahwa budaya positif, penguatan karakter, dan kreativitas dapat tumbuh bersama di lingkungan sekolah.

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Dalam kompetisi tersebut, SMP Negeri 6 Kota Bogor berhasil meraih dua gelar Duta Serbukatif serta satu penghargaan dalam lomba inovasi pembelajaran.

Juara 1 Duta Serbukatif Putra: Nabil Roichan, Wakil Ketua OSIS SMP Negeri 6 Kota Bogor.

Juara 2 Duta Serbukatif Putri: Khiyara Nadia Sutman, Ketua OSIS SMP Negeri 6 Kota Bogor.

Juara 3 Lomba Insersi Serbukatif dalam Pembelajaran: Siti Amalia, guru Matematika SMP Negeri 6 Kota Bogor.

Capaian ini menjadi semakin menarik karena keberhasilan sekolah tidak hanya ditunjukkan melalui prestasi peserta didik dalam ajang pemilihan duta, tetapi juga melalui kreativitas guru dalam merancang pembelajaran yang mengintegrasikan nilai-nilai karakter.