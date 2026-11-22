RADAR BOGOR - Pergantian kepemimpinan di SMAN 10 Kota Bogor, menjadi awal babak baru bagi perjalanan sekolah tersebut.

Eni Rosetti resmi mengemban amanah sebagai kepala sekolah setelah menjalani prosesi lepas sambut pada Jumat 20 November 2026.

Tak ingin berlama-lama beradaptasi, ia langsung menggelar rapat dinas dan menyampaikan sejumlah perhatian, mulai dari keteladanan guru, pengelolaan lingkungan, hingga penguatan komunitas belajar.

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Eni Rosetti menggantikan Arsal Hakiem yang sebelumnya menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala SMAN 10 Kota Bogor sekaligus menjabat Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum.

Sebelum dipercaya memimpin SMAN 10 Kota Bogor, Eni merupakan guru Matematika sekaligus Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum di SMAN 9 Kota Bogor.

Advertisement Pengalaman tersebut menjadi bagian dari perjalanan profesionalnya sebelum kini mengemban tanggung jawab kepemimpinan di lingkungan sekolah yang baru.

Disambut Tarian Persembahan, Awali Tugas di Sekolah Baru

Momen kedatangan Eni Rosetti berlangsung hangat.

Ia diantar oleh rombongan guru bersama Kepala SMAN 9 Kota Bogor, Rini Listari, menuju lingkungan sekolah barunya.

Kedatangan rombongan disambut keluarga besar SMAN 10 Kota Bogor melalui tarian persembahan yang dibawakan para siswi.

Suasana tersebut, menjadi bentuk penghormatan sekaligus penyambutan bagi kepala sekolah yang akan melanjutkan kepemimpinan di sekolah tersebut.