RADAR BOGOR - Pengolahan sampah di lingkungan SD Bosowa Bina Insani sudah berjalan sejak 2023. Berawal dari keinginan menciptakan lingkungan sekolah yang bersih dan minim sampah, berbagai metode pengolahan organik dan anorganik mulai diterapkan.

Upaya tersebut kini mengantarkan sekolah itu mengikuti Bogor Bersih untuk pertama kalinya. Meski baru perdana mengikuti ajang tersebut, pengelolaan sampah di lingkungan sekolah telah lebih dulu berjalan selama tiga tahun.

PIC Islamic Study SD Bosowa Bina Insani, Edi Mawardi mengatakan, gerakan tersebut berawal dari keinginannya membangun budaya zero waste di lingkungan sekolah.

Advertisement Pengalaman mengelola sekolah sebelumnya juga menjadi bekal untuk mengembangkan program tersebut.

Baca Juga: Ratusan Warga Dapat Sembako hingga Voucher Belanja di Masjid Al Muslimun Kota Bogor

"Saya bergabung di Bina Insani tahun 2023. Sebelumnya, saya punya pengalaman mengembangkan pengolahan sampah di sekolah lama. Jadi, ketika bergabung, saya ingin mengembangkan ilmu itu dan mengajak semua pihak mengolah sampah agar lingkungan sekolah bersih," ujarnya.

Advertisement Dalam pelaksanaannya, pemilahan menjadi langkah utama. Sampah organik dan anorganik dipisahkan sejak awal agar bisa diolah sesuai jenisnya.

Terlebih, sampah organik dari kantin dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memiliki jumlah cukup banyak. Kondisi itu mendorong sekolah menyediakan sejumlah metode pengomposan.

Untuk sampah organik, sekolah memanfaatkan sekitar 60 lubang biopori yang tersebar di setiap kelas. Sampah buah diolah menggunakan komposter two in one yang menghasilkan pupuk kompos dan pupuk cair.

Sementara itu, sampah tulang serta sisa makanan yang berbau amis dimasukkan ke komposter anaerob yang ditanam di dalam tanah. Adapun sampah daun dan hasil pemangkasan tanaman diolah menggunakan komposter bata terawang.

Seluruh hasil pengolahan kemudian dikumpulkan dan dimanfaatkan sebagai pupuk kompos organik. Sekolah juga memiliki mesin pencacah untuk mengolah sampah berukuran besar sebelum masuk ke proses pengomposan.