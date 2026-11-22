RADAR BOGOR – Suasana penuh keceriaan dan keakraban terasa dalam pelaksanaan Jambore Seribu Kata Positif (Serbukatif) tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan pendidik se-Kota Bogor. Kegiatan yang berlangsung selama dua hari satu malam tersebut digelar di SMP Negeri 18, Jalan Katulampa, Kota Bogor, Sabtu, 21 November 2026.

Sebanyak 184 pelajar SMP dari berbagai sekolah di Kota Bogor mengikuti rangkaian kegiatan tersebut. Selain menjadi ajang mempererat pertemanan, jambore ini memberikan kesempatan kepada peserta untuk memperoleh pengalaman, wawasan, serta pembelajaran karakter di luar aktivitas sekolah sehari-hari.

Founder Serbukatif, Yantie Rachim, turut hadir untuk menyapa para peserta dan menyampaikan apresiasi atas partisipasi serta antusiasme mereka dan mengaku bangga melihat para pelajar mulai membiasakan penggunaan kata-kata positif dalam kehidupan sehari-hari.

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“Melalui Jambore Serbukatif, kalian belajar tentang Berani Jadi Aku dan bagaimana kata-kata positif bisa membantu kita menjadi pribadi yang lebih baik, kalian juga bisa bertemu teman-teman baru, memperluas wawasan, dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat,” ujar Yantie dalam keterangannya di laman resmi Pemerintah Kota Bogor.

Menurut Yantie, jambore menjadi sarana bagi peserta untuk memahami lebih dalam nilai-nilai yang diusung Serbukatif. Salah satu materi yang diberikan adalah Berani Jadi Aku, yang mendorong siswa mengenali dan mengembangkan potensi diri sekaligus membangun karakter melalui kebiasaan bertutur kata positif.

Advertisement Ia berharap para peserta tidak hanya memahami materi selama kegiatan berlangsung, tetapi juga mampu menerapkannya secara konsisten dalam lingkungan pertemanan maupun keluarga.

Yantie juga mengingatkan agar pengalaman selama jambore dapat dibagikan kepada orang-orang terdekat setelah para siswa kembali ke rumah. Pengetahuan dan kebiasaan baik yang diperoleh diharapkan menjadi bagian dari perilaku sehari-hari, baik di sekolah maupun di lingkungan keluarga.

Selain berbagai aktivitas pembentukan karakter, kegiatan tersebut turut menghadirkan agenda pemilihan Duta Serbukatif Kota Bogor. Dalam pemilihan itu, Nabil, siswa SMP Negeri 6 Kota Bogor, terpilih sebagai duta kategori putra.

Nabil mengajukan gagasan bertajuk Kota Serbukatif, sebuah gerakan yang dirancang oleh remaja untuk kalangan remaja. Program tersebut memiliki tiga fokus utama, yakni lokakarya atau edukasi sebaya, pohon ekspresi sebagai ruang menyampaikan perasaan dan gagasan, serta kampanye positif digital harian melalui konten kreatif di media sosial.

Melalui inisiatif tersebut, Nabil ingin menghadirkan wadah bagi generasi muda untuk saling bertukar pengetahuan dan menyebarluaskan pesan-pesan yang membangun. Ia meyakini kebiasaan menggunakan bahasa positif memiliki peran dalam membentuk karakter remaja pada masa mendatang.