RADAR BOGOR - Prestasi membanggakan ditorehkan Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra) SMAN 1 Parung, Kabupaten Bogor.

Tampil penuh percaya diri dalam ajang Lomba Kreasi Baris-Berbaris (LKBB) Gradasi 2026, tim kebanggaan sekolah tersebut sukses membawa pulang sederet penghargaan, termasuk gelar Juara Umum.

Kompetisi tingkat DKI Jakarta dan Jawa Barat Open yang berlangsung pada Sabtu 21 November 2026 itu digelar di SMA Global Islamic School Jakarta, Jalan Raya Condet Nomor 5, Balekambang, Kramat Jati, Jakarta Timur.

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Sebanyak 30 tim dari berbagai sekolah turut ambil bagian dalam perlombaan tersebut.

SMAN 1 Parung menurunkan dua tim andalannya, yakni Tim A Simo Hayha dan Tim B Tomo Gozen.

Advertisement Keduanya tampil membawa semangat dan persiapan terbaik untuk bersaing dengan puluhan peserta lainnya.

Tim Simo Hayha Tampil Gemilang, Sabet Juara Umum

Penampilan impresif ditunjukkan Tim A Simo Hayha. Berkat kekompakan, ketepatan gerakan, serta kemampuan komandan dalam memimpin pasukan, tim ini berhasil mendominasi sejumlah kategori perlombaan.

Tak tanggung-tanggung, enam penghargaan berhasil dibawa pulang.

Rinciannya meliputi Juara Umum, Juara Utama 1, Juara PBB 1, Juara Komandan 1, Juara Favorit 1, dan Juara Kostum 3.

Capaian tersebut, menjadi hasil dari kerja keras dan latihan yang dijalani para anggota tim.