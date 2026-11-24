RADAR BOGOR - Pernah merasa diterima dalam sebuah pertemanan, tetapi sebenarnya tidak pernah benar-benar dianggap sebagai bagian dari kelompok tersebut?

Diajak berkumpul, ikut tertawa, bahkan terlibat dalam obrolan, tetapi setelah semuanya selesai, tak ada satu pun yang menghubungi lebih dulu.

Pesan singkat sering hanya mendapat balasan seadanya.

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Ajakan bertemu berkali-kali tertunda dengan alasan yang sama.

Lama-kelamaan, muncul perasaan bahwa kehadiran diri sendiri ternyata tidak terlalu berarti bagi orang lain.

Advertisement Situasi seperti ini bisa membuat seseorang mempertanyakan kualitas dirinya.

Bahkan, tidak sedikit yang akhirnya menganggap dirinya memang tidak cukup baik untuk dijadikan teman.

Namun, perasaan tersisih tidak selalu berarti seseorang tidak layak memiliki pertemanan.

Ada kalanya, pola komunikasi dan kebiasaan sehari-hari justru memengaruhi bagaimana orang lain merasa ketika berada di dekat kita.

Wakil Rektor I Institut Teknologi dan Bisnis Visi Nusantara (ITB Vinus) Bogor, Dr. Arsyad, menyoroti sejumlah sikap yang dapat memengaruhi kualitas hubungan sosial seseorang.