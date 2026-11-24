RADAR BOGOR – Menghitung perubahan saldo dalam kehidupan sehari-hari, ternyata bisa menjadi salah satu materi yang menguji pemahaman matematika siswa.

Melalui soal Tes Kemampuan Akademik (TKA) Matematika SMP/MTs, siswa diajak memahami operasi bilangan bulat positif dan negatif berdasarkan aktivitas transaksi sederhana.

Salah satu contoh soal berikut, menggambarkan bagaimana seseorang mengelola uang melalui beberapa transaksi, mulai dari melakukan pembayaran hingga menerima pemasukan.

Advertisement Baca Juga: Periksa Ijazah Amran Sulaiman dan Sugiono, MPR Kirim Tim Verifikasi ke Bone dan Magelang

Meski terlihat mudah, ketelitian dalam menentukan tanda positif dan negatif menjadi kunci untuk mendapatkan jawaban yang tepat.

Soal TKA Matematika SMP/MTs tentang Perubahan Saldo

Advertisement Dalam sebuah soal latihan TKA Matematika SMP/MTs, siswa diminta menghitung perubahan saldo berdasarkan sejumlah transaksi yang dilakukan oleh siswa A.

Pada awalnya, siswa A memiliki uang sebesar Rp40.000.

Ia kemudian menggunakan Rp15.000 untuk membeli alat tulis.

Setelah itu, siswa A menerima tambahan uang sebesar Rp12.000.

Namun, uang tersebut kembali berkurang karena ia membayar Rp20.000 untuk membeli makanan.

Berdasarkan seluruh transaksi tersebut, bagaimana perubahan saldo akhir siswa A jika dibandingkan dengan saldo awal?