RADAR BOGOR — Pengalaman memimpin sektor strategis dan capaian kinerja pemerintahan dinilai menjadi modal penting bagi seseorang yang akan menduduki jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Atas dasar itu, Founder sekaligus Peneliti IndexPolitica Indonesia, Denny Charter, menilai Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman layak masuk dalam pertimbangan serius untuk posisi tersebut.

Menurut Denny, Indonesia saat ini membutuhkan sosok pemimpin yang tidak hanya memiliki dukungan dan legitimasi politik, tetapi juga terbukti mampu menjalankan pemerintahan serta menghasilkan kinerja nyata.

Advertisement Hal itu dinilai semakin penting di tengah berbagai tantangan dan persoalan yang masih harus diselesaikan pemerintah.

Denny mengungkapkan, berdasarkan penelitian evaluasi kinerja kementerian yang dilakukan IndexPolitica, Amran Sulaiman menempati posisi teratas sebagai menteri dengan kinerja terbaik.

Penilaian tersebut, kata dia, mengacu pada sejumlah indikator kinerja dan efektivitas kebijakan, bukan sekadar tingkat popularitas seorang pejabat.

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"Persoalan pemerintahan hari ini bukan hanya bagaimana mempertahankan kekuasaan, tetapi bagaimana memperbaiki kualitas kinerja pemerintahan. Amran memiliki rekam jejak eksekutif yang patut dipertimbangkan sebagai salah satu figur yang dapat membawa orientasi kerja, efektivitas kebijakan, dan penyelesaian persoalan konkret ke tingkat kepemimpinan nasional," ujar Denny Charter.

Ia menilai, pengalaman Amran dalam memimpin sektor pertanian memberikan bekal strategis untuk memahami persoalan ekonomi masyarakat.

Cakupan pengalaman tersebut antara lain menyangkut ketahanan pangan, kestabilan harga, peningkatan produktivitas nasional, hingga kesejahteraan masyarakat.

Denny juga berpandangan bahwa salah satu pekerjaan rumah pemerintahan Prabowo ke depan adalah meningkatkan kualitas kinerja di sejumlah sektor yang dinilai belum sesuai dengan harapan publik.