RADAR BOGOR – Menghadapi Tes Kemampuan Akademik (TKA) jenjang SMP/MTs, siswa tidak hanya dituntut menguasai rumus matematika, tetapi juga harus cermat dalam memahami dan membandingkan angka.

Salah satu materi yang perlu dikuasai adalah perbandingan bilangan desimal dan pecahan.

Materi ini, kerap dijumpai dalam soal matematika yang dikemas melalui persoalan sehari-hari.

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Misalnya, menghitung penggunaan kuota internet dari beberapa aplikasi dalam satu bulan.

Sekilas, soal seperti ini terlihat sederhana.

Advertisement Namun, jika tidak teliti mengubah bentuk bilangan, siswa bisa saja keliru menentukan urutan nilai dari yang terkecil hingga terbesar.

Soal TKA Matematika: Bandingkan Penggunaan Kuota Internet

Dalam sebuah ilustrasi, terdapat tiga aplikasi, yakni P, Q, dan R, yang menggunakan kuota internet dengan jumlah berbeda.

Aplikasi P menghabiskan 0,35 bagian dari total kuota.

Sementara itu, aplikasi Q menggunakan 3/10 bagian dan aplikasi R memakai 2/5 bagian dari keseluruhan kuota internet.

Berdasarkan informasi tersebut, bagaimana urutan penggunaan kuota dari yang PALING SEDIKIT hingga PALING BANYAK?