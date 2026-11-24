RADAR BOGOR – Bisakah sebuah pekerjaan selesai lebih cepat hanya dengan menambah jumlah pekerja?

Pertanyaan sederhana ini, ternyata menjadi salah satu konsep penting yang perlu dipahami siswa saat menghadapi Tes Kemampuan Akademik (TKA) Matematika SMP/MTs.

Dalam kehidupan sehari-hari, hubungan antara jumlah pekerja dan waktu penyelesaian pekerjaan sering dijumpai.

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Semakin banyak orang yang terlibat, waktu yang dibutuhkan biasanya semakin singkat, selama kemampuan setiap pekerja sama dan pekerjaan dapat dibagi secara merata.

Konsep tersebut, dikenal sebagai perbandingan berbalik nilai.

Advertisement Untuk mengujinya, siswa bisa mencoba satu contoh soal TKA Matematika berikut ini.

Contoh Soal TKA Matematika SMP tentang Jumlah Pekerja

6 orang pekerja mampu menyelesaikan suatu pekerjaan dalam waktu 15 hari.

Jika seluruh pekerja memiliki kemampuan yang sama, berapa orang tambahan yang dibutuhkan agar pekerjaan tersebut dapat diselesaikan hanya dalam waktu 10 hari?

A. 8 pekerja

B. 9 pekerja

C. 10 pekerja

D. 12 pekerja

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