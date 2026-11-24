RADAR BOGOR – Menghitung kecepatan kendaraan ternyata tidak cukup hanya dengan mengetahui seberapa jauh jarak yang ditempuh.

Lama perjalanan juga menjadi faktor penting untuk mendapatkan hasil perhitungan yang tepat.

Konsep dasar ini menjadi salah satu materi yang perlu dikuasai siswa saat mempersiapkan Tes Kemampuan Akademik (TKA) Matematika jenjang SMP/MTs.

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Soal tentang kecepatan rata-rata biasanya terlihat mudah. Namun, siswa tetap harus teliti dalam menggunakan rumus, terutama ketika waktu perjalanan ditulis dalam bentuk bilangan desimal.

Untuk menguji pemahaman tersebut, berikut contoh soal TKA Matematika SMP lengkap dengan kunci jawaban dan pembahasannya.

Advertisement Contoh Soal TKA Matematika SMP tentang Kecepatan

Sebuah mobil melakukan perjalanan dengan menempuh jarak sejauh 210 kilometer dalam waktu 3,5 jam.

Berdasarkan informasi tersebut, berapakah kecepatan rata-rata mobil selama perjalanan?

A. 60 km/jam

B. 65 km/jam

C. 70 km/jam

D. 73,5 km/jam

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Jawaban benar: A. (60 km/jam)