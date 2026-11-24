RADAR BOGOR – Melihat angka jutaan hingga miliaran, terkadang membuat seseorang kesulitan membandingkan jumlahnya.

Padahal, jika memahami konsep notasi ilmiah, angka yang terlihat rumit bisa dihitung dengan cara yang jauh lebih sederhana.

Kemampuan membaca dan membandingkan bilangan berpangkat, menjadi salah satu materi yang perlu dikuasai siswa saat mempersiapkan Tes Kemampuan Akademik (TKA) Matematika SMP/MTs.

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Materi ini juga sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya ketika membandingkan jumlah pengguna suatu layanan pada dua periode berbeda.

Lantas, bagaimana cara mengetahui berapa kali lipat jumlah pengguna pada periode pertama dibandingkan periode kedua?

Advertisement Simak contoh soal berikut beserta pembahasannya.

Contoh Soal TKA Matematika SMP tentang Bilangan Berpangkat

Sebuah layanan digital mencatat jumlah pengguna dalam dua periode pengamatan. Pada Periode I, jumlah pengguna mencapai 4,8 × 10⁶ orang.

Sementara itu, pada Periode II tercatat sebanyak 1,2 × 10⁶ orang.

Berdasarkan data tersebut, jumlah pengguna pada Periode I adalah berapa kali jumlah pengguna Periode II?

A. 2 kali Periode II

B. 3 kali Periode II

C. 4 kali Periode II

D. 5 kali Periode II