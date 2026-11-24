RADAR BOGOR – Mendorong lahirnya generasi muda yang kreatif dan mampu menciptakan peluang usaha melalui inovasi menjadi fokus Seminar Kewirausahaan yang digelar Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Bangsa, Selasa 17 November 2026.

Mengusung tajuk “Behind the Innovation: From Ideas to Impact” dengan tema “Mengungkap Perjalanan Ide, Proses Kreatif, dan Dampak di Balik Sebuah Inovasi”, kegiatan ini menjadi wadah bagi mahasiswa untuk memahami bagaimana sebuah gagasan dapat dikembangkan menjadi karya yang memiliki nilai ekonomi sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat.

Seminar yang berlangsung di Ruang Auditorium Universitas Nusa Bangsa tersebut diikuti sekitar 263 peserta. Mereka berasal dari kalangan mahasiswa dan mahasiswi Program Studi Manajemen serta Akuntansi.

Advertisement Acara secara resmi dibuka oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusa Bangsa, Dr. Isbandriyati Mutmainah, S.E., M.SE.

Dalam sambutannya, Isbandriyati menyampaikan bahwa seminar ini merupakan bagian dari upaya memperkaya pengetahuan mahasiswa mengenai peran penting kreativitas dan inovasi.

Terutama dalam mengolah sebuah ide menjadi produk atau kegiatan yang mempunyai nilai tambah dan manfaat secara langsung.

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"Kegiatan ini menjadi salah satu upaya untuk memperluas wawasan mahasiswa mengenai pentingnya inovasi, kreativitas, serta kemampuan mengembangkan ide menjadi sesuatu yang memiliki nilai dan manfaat nyata," ujar Dr. Isbandriyati Mutmainah, S.E., M.SE.

Rangkaian seminar kewirausahaan ini dikemas melalui dua sesi talkshow yang menghadirkan narasumber dengan pengalaman serta sudut pandang berbeda dalam menciptakan dan mengembangkan inovasi.

Pada sesi pertama, peserta mendapatkan pemaparan langsung dari Agus Murtini, pemilik UMKM PT Rumah Kedelai Pak Mien Soya Ayu. Talkshow tersebut dipandu oleh moderator Dr. Oktarini Khamilah Siregar, S.E., M.Si.

Agus Murtini mengisahkan perjalanan membangun dan mengembangkan bisnis yang bergerak di bidang pengolahan produk berbahan dasar kedelai.