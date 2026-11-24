RADAR BOGOR – Menghadapi soal Matematika dalam Tes Kemampuan Akademik (TKA) SMP/MTs, siswa tidak cukup hanya mengandalkan hafalan rumus.

Ketelitian membaca angka dan memahami konsep dasar justru menjadi kunci untuk mendapatkan jawaban yang tepat.

Salah satu materi yang perlu dikuasai adalah pembulatan bilangan ke ribuan terdekat.

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Meski terlihat sederhana, soal seperti ini kerap membuat siswa keliru ketika menentukan apakah suatu angka harus dibulatkan ke atas atau justru ke bawah.

Untuk mengasah pemahaman, siswa dapat mencoba soal latihan berikut.

Advertisement Contoh Soal TKA Matematika SMP/MTs

Dalam sebuah soal, diketahui jumlah pengunjung sebuah museum mencapai 37.486 orang.

Jika angka tersebut dibulatkan ke ribuan terdekat, berapakah hasil pembulatannya?

Pilihan jawaban:

A. 37.000

B. 38.000