RADAR BOGOR - Hari Guru menjadi momen pengingat tentang pentingnya sosok yang selama ini meracik generasi penerus bangsa.

Setiap pagi, sosoknya sudah berdiri tegap di depan ruang kelas. Sementara lengannya terus memegang erat lembar-lembaran kertas.

Di balik kepalanya, ada mesin yang terus bekerja. Merangkai kata, merangkum bacaan, untuk kemudian disampaikan sebagai bahan pembelajaran.

Advertisement Namun cerita seorang guru tak berhenti ketika bel berbunyi. Setelah meninggalkan sekolah, mereka punya kehidupan lain yang mesti dijalani.

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Guru juga punya mimpi yang ingin dikejar. Ada lemnaran kertas putih di kamarnya, yang wajib dicontreng ketika keinginannya sudah berhasil dicapai.

Advertisement Hal itu seperti yang dilakoni oleh Chandra Ariati. Seorang perempuan yang sedang mengabdi di SDN Cikaret 1 Kota Bogor sebagai guru olahraga.

Bagi Chandra kesibukan di sekolah, bukan alasan untuk berhenti mengukir prestasi. Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat (Porprov Jabar) menjadi panggung pembuktiannya.

Lewat Cabang Olahraga (Cabor) Kurash, ia berhasil meraih medali emas pada perhelatan olahraga paling bergengsi di Provinsi Jawa Barat itu.

Perjuangan Chandra tidaklah mudah. Ia harus memutar otak untuk membagi waktu antara mengajar dan berlatih dengan rekan-rekannya.

Energinya acap kali terkuras. Bagaimana tidak, selama 10 jam tubuhnya tak pernah berhenti bergerak. Mulai dari pukul 05.00 hingga 18.00 WIB.