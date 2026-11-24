RADAR BOGOR – Majelis Wali Amanat (MWA) IPB University menetapkan Heti Mulyati sebagai Rektor Pengganti Antarwaktu (PAW) untuk melanjutkan kepemimpinan periode 2023–2028.

Ia menggantikan Alim Setiawan Slamet yang mendapat penugasan baru sebagai Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia.

Keputusan tersebut diambil dalam Sidang Paripurna Tertutup MWA dengan agenda pemilihan dan penetapan Rektor PAW IPB University.

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Sidang berlangsung di Kantor Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Jakarta, Selasa, 24 November 2026.

Alim Setiawan resmi mengemban jabatan Wakil Menteri Pertanian sejak 15 Oktober 2026 setelah ditunjuk oleh Presiden RI. Menindaklanjuti pengunduran dirinya, MWA IPB sebelumnya telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 20 Tahun 2026 mengenai pemberhentian rektor untuk periode jabatan tersebut.

Advertisement Proses pengisian jabatan kemudian dilanjutkan melalui pengusulan kandidat oleh Senat Akademik (SA) IPB. Berdasarkan SK SA IPB Nomor 24 Tahun 2026, terdapat dua nama yang diajukan, yakni Deni Noviana dan Heti Mulyati. Setelah melalui proses pemilihan, MWA menetapkan Heti sebagai rektor pengganti antarwaktu.

Ketua MWA IPB University, Hardinsyah, menyampaikan apresiasi sekaligus ucapan selamat kepada Heti atas kepercayaan yang diberikan.

Ia optimistis rektor terpilih dapat meneruskan kepemimpinan sebelumnya dan membawa institusi semakin berkembang.

Hardinsyah menjelaskan bahwa masa jabatan Heti akan dimulai sejak pelantikan hingga berakhirnya periode kepemimpinan rektor sebelumnya, yakni tahun 2028.

Menurutnya, mekanisme pemilihan rektor PAW merupakan langkah penting untuk memastikan roda organisasi tetap berjalan, agenda strategis kampus berlanjut, serta kontribusi IPB University dalam menghadapi tantangan pembangunan di tingkat nasional maupun internasional semakin kuat.