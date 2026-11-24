RADAR BOGOR – Menjadi guru tidak menghalangi Yudy Wahyudi untuk mengukir prestasi di bidang olahraga.

Di tengah kesibukannya mendidik siswa di SDN Katulampa 3 Kota Bogor, ia juga aktif membina atlet judo, kurash, dan sambo hingga mengantarkan Kota Bogor meraih prestasi di tingkat Jawa Barat.

Rutinitas Yudy dimulai sejak subuh. Setiap hari, dia sudah berada di tempat latihan pukul 05.00 WIB untuk membina atlet hingga pukul 06.30 WIB. Setelah itu, dia bergegas menjalankan tugas utamanya sebagai guru dengan mengajar di sekolah mulai pukul 07.00 WIB.

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Dua aktivitas tersebut sudah menjadi bagian dari perjalanan pengabdiannya selama bertahun-tahun.

Bagi Yudy, profesi guru olahraga memiliki keterkaitan erat dengan dunia olahraga prestasi, terutama dalam menemukan dan mengembangkan potensi generasi muda.

Advertisement "Saya mulai menjadi guru sejak 2002. Saat itu, saya mengajar di beberapa sekolah, sebagian besar sekolah swasta. Kemudian pada 2021 mengikuti seleksi ASN melalui jalur PPPK, lulus dan dilantik pada 2022. Setelah itu, saya ditempatkan di SDN Katulampa 3 Kota Bogor," ujarnya.

Perjalanan menjadi pendidik itu tetap dia jalani meskipun memiliki tanggung jawab lain di luar sekolah.

Menurutnya, guru olahraga memiliki peran penting dalam meningkatkan kebugaran anak bangsa sekaligus menemukan bakat-bakat olahraga dari kalangan pelajar.

"Kebetulan saya menggeluti dunia olahraga dan berprofesi sebagai guru olahraga. Guru olahraga merupakan garda terdepan dalam meningkatkan kebugaran anak bangsa. Guru olahraga juga bisa menemukan bakat-bakat dari para pelajar," tuturnya.

Baginya, profesi guru dan pelatih memiliki tujuan yang saling mendukung. Keduanya membutuhkan komitmen untuk membentuk kemampuan serta mengembangkan potensi generasi muda.