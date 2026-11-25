RADAR BOGOR - Seorang guru bahasa Inggris meminta muridnya menulis pendapat tentang sampah plastik di lingkungan sekolah.

Dalam hitungan detik, kecerdasan artifisial dapat menyusun paragraf dengan tata bahasa yang baik, argumen yang runtut, dan kesimpulan yang meyakinkan.

Namun, ketika seorang murid ditanya mengapa ia memilih usulan tertentu atau dari mana angka dalam tulisannya berasal, ia belum tentu dapat menjawab.

Di situlah persoalan pendidikan hari ini terlihat.

Tugas dapat selesai lebih cepat, sementara pemahaman yang hendak dibangun melalui tugas itu belum tentu tumbuh.

Advertisement Pada 25 November 2026, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memperingati Hari Guru Nasional dengan tema resmi “Guru Hebat, Indonesia Kuat”.

Semangat itu, dapat kita renungkan melalui gagasan Membangun Karakter, Membangun Negeri.

Di tengah kemudahan memperoleh jawaban, pendidikan karakter tampak dalam tindakan yang konkret: memeriksa kebenaran informasi, mengakui bantuan yang diterima, mendengarkan pandangan orang lain, dan bertanggung jawab atas keputusan sendiri.

Kebiasaan tersebut dibentuk setiap hari melalui pertanyaan, tugas, percakapan, dan keteladanan guru (Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah [Kemendikdasmen], 2026).

Tantangan guru di ruang kelas hari ini

Guru bekerja di tengah tuntutan yang bertumpuk.