RADAR BOGOR – Peringatan Hari Guru Nasional 2026 di SMAN 4 Cibinong, Kabupaten Bogor, berlangsung dengan cara berbeda.

Tidak hanya menggelar upacara dan memberikan apresiasi kepada para pendidik, para siswa juga memamerkan hasil pembelajaran melalui 20 stand karya dari berbagai mata pelajaran.

Pameran tersebut dikemas dalam kegiatan bertajuk Math Learning Showcase yang berlangsung di Lapangan SMAN 4 Cibinong, Rabu 25 November 2026.

Advertisement Melalui gelar karya ini, para pelajar memperlihatkan bagaimana materi, teori, dan pengetahuan yang diperoleh di kelas dapat diwujudkan menjadi berbagai hasil karya.

Ketua OSIS SMAN 4 Cibinong, Fadlan Arafah, menjelaskan bahwa terdapat dua agenda utama yang diselenggarakan para siswa untuk memperingati Hari Guru Nasional tahun ini.

"Pertama yaitu peringatan Hari Guru Nasional dan yang kedua yaitu ada showcase, showcase mata pelajaran atau kami sebut acara ini yaitu gelar karya," kata Fadlan, Rabu 25 November 2026.

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Ia menerangkan, rangkaian peringatan Hari Guru diawali dengan pelaksanaan upacara.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penampilan dari para guru serta pemberian apresiasi oleh siswa kepada seluruh guru SMAN 4 Cibinong.

Sementara itu, agenda showcase menjadi ruang bagi siswa untuk memperlihatkan hasil kreativitas dan pemahaman mereka terhadap materi pembelajaran.

Sebanyak 20 mata pelajaran di SMAN 4 Cibinong turut berpartisipasi dengan menghadirkan stand masing-masing.