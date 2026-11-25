RADAR BOGOR – Kesempatan untuk mengenyam pendidikan seharusnya dimiliki setiap anak. Namun, kenyataannya, masih ada ratusan ribu anak di Jawa Barat yang belum bisa menikmati bangku sekolah karena berbagai persoalan, mulai dari keterbatasan ekonomi hingga kondisi keluarga.

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‎Di balik angka tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) terus berupaya membuka kembali jalan pendidikan bagi anak-anak yang terpaksa putus sekolah maupun belum pernah mengenyam pendidikan formal.

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‎Upaya itu mulai menunjukkan perkembangan. Berdasarkan data yang dibagikan melalui akun Instagram Dinas Pendidikan Jawa Barat, jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS) di Jawa Barat mengalami penurunan sepanjang 2026.

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‎Pada Januari 2026, jumlah ATS tercatat mencapai 647.604 anak. Sementara itu, berdasarkan data per 20 November 2026, angkanya turun menjadi 437.984 anak.

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‎Artinya, terdapat penurunan sebanyak 209.620 anak atau sekitar 32,37 persen.

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‎Meski demikian, pekerjaan rumah pemerintah belum selesai. Ratusan ribu anak masih membutuhkan perhatian agar bisa kembali memperoleh hak pendidikan.

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‎Lima Faktor Anak Tidak Sekolah

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‎Hasil verifikasi dan validasi yang disampaikan Disdik Jabar mengungkap lima faktor utama yang menyebabkan anak tidak sekolah.

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‎Pertama, faktor sosial ekonomi, seperti keterbatasan biaya, jarak menuju sekolah, menikah, hingga harus mengurus keluarga.

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‎Kedua, lingkungan keluarga yang masih menganggap pendidikan bukan hal penting. Ketiga, permasalahan pendidikan, termasuk anak yang dikeluarkan dari sekolah.

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‎Selain itu, terdapat faktor kesehatan, termasuk kondisi kesehatan anak dan anggota keluarga hingga kasus meninggal dunia.

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‎Faktor lainnya meliputi perpindahan sekolah maupun anak yang sebenarnya telah menyelesaikan pendidikan SMA atau sederajat.

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‎Beragam penyebab tersebut membuat penanganan ATS tidak bisa hanya dilakukan melalui pembangunan sekolah.

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‎Pemerintah juga perlu mengetahui kondisi setiap anak dan keluarga agar solusi yang diberikan tepat sasaran.

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‎Jabar Sakola Siapkan Anggaran Rp211 Miliar

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‎Salah satu upaya yang dilakukan Pemprov Jabar adalah melalui Program Jabar Sakola (PJS).

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‎Program ini memiliki anggaran sebesar Rp211 miliar yang disalurkan melalui empat skema bantuan, yakni PJS Personal, PJS Operasional, PJS Sekolah Swasta Kerja Sama, dan PJS Mitra Industri.

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‎Melalui skema tersebut, pemerintah berupaya memperluas akses pendidikan sekaligus memberikan dukungan agar anak-anak dapat kembali bersekolah.

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‎Pemprov Jabar juga membentuk tim pemburu ATS hingga tingkat desa dan kelurahan. Tim tersebut melibatkan camat, kepala desa, serta lurah untuk mengidentifikasi anak yang tidak sekolah, mencari tahu penyebabnya, dan memberikan solusi sesuai kebutuhan.

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‎Pendekatan hingga tingkat wilayah ini menjadi penting karena persoalan setiap anak tidak selalu sama.

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‎Ada yang terkendala biaya, ada pula yang membutuhkan pendampingan keluarga maupun penyelesaian persoalan administrasi pendidikan.

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‎Data Pendidikan Ikut Dibenahi

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‎Selain menjangkau anak-anak yang belum bersekolah, Pemprov Jabar juga melakukan pembenahan data pokok pendidikan (Dapodik).

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‎Dalam unggahan tersebut, tercatat sebanyak 182.609 siswa memiliki data residu yang perlu diperbaiki. Setelah proses perbaikan dan verifikasi, terdapat potensi 255.375 anak yang tercatat sebagai ATS.

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‎Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Jabar menyatakan siap mendampingi keluarga dalam proses perbaikan data.

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‎Langkah ini dilakukan agar siswa yang sebenarnya masih aktif bersekolah tidak keliru tercatat sebagai anak tidak sekolah.

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‎Pembangunan Sekolah dan Ruang Kelas

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‎Upaya memperluas akses pendidikan juga dilakukan melalui pembangunan infrastruktur pendidikan pada 2026.

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‎Berdasarkan data Disdik Jabar, terdapat pembangunan unit sekolah baru di 22 lokasi dan pembangunan unit gedung baru di tiga lokasi.

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‎Selain itu, pemerintah melakukan pembangunan 203 ruang kelas baru di 102 sekolah serta rehabilitasi 114 ruang kelas di 58 sekolah.