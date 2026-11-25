RADAR BOGOR – Tim 5 Ekspedisi Patriot IPB University 2026 mendorong penguatan ekosistem bisnis padi dan beras di Kawasan Transmigrasi Salor, Kabupaten Merauke.

Upaya tersebut dilakukan dengan mempertemukan 35 petani mitra dan CV Myesha Mandiri untuk memperkuat kemitraan serta menyepakati langkah pengembangan usaha bersama.

Kegiatan bertajuk Temu Mitra dan Musyawarah Komunitas Petani Milenial itu berlangsung di Rice Milling Unit (RMU) CV Myesha Mandiri, Kampung Sumber Harapan/SP3, Distrik Tanah Miring, Senin, 9 November 2206.

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Pertemuan tersebut juga menjadi ruang bagi petani untuk menyampaikan berbagai kendala, mulai dari permodalan, perataan lahan, hingga kebutuhan benih untuk musim tanam berikutnya.

Koordinator Lapangan Tim 5 Ekspedisi Patriot IPB University, Doki Efendi memimpin jalannya musyawarah. Dalam forum tersebut, petani dan perusahaan membahas sejumlah persoalan kemitraan sekaligus merumuskan langkah untuk memperbaiki koordinasi produksi dan penyerapan gabah.

Advertisement Direktur CV Myesha Mandiri, Serma Ardian Simanullang, memaparkan sejumlah rencana dukungan perusahaan terhadap kegiatan produksi petani.

Di antaranya pengembangan pompanisasi bertenaga surya, pemanfaatan drone DJI Agras, alternatif pengangkutan gabah menggunakan perahu, serta perataan lahan sawah.

Perusahaan juga merencanakan pembangunan demplot perbenihan seluas dua hektare di kawasan Amun Kay (SP8). Fasilitas tersebut disiapkan untuk mendukung kebutuhan benih petani pada musim tanam berikutnya.

Ketua Tim 5 Ekspedisi Patriot IPB University, Doni Sahat Tua Manalu menekankan pentingnya membangun kemitraan sebagai bagian dari ekosistem bisnis yang saling terhubung.

Menurutnya, pengembangan usaha padi membutuhkan koordinasi antara petani, kelembagaan petani, dan pelaku usaha, mulai dari produksi hingga pemasaran.