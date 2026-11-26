RADAR BOGOR - Suasana yang semula hening, tiba-tiba riuh bergemuruh. Sekitar 20 orang murid ekstrakulikuler mata pelajaran menggambar dari usia 7 hingga 12 tahun bergegas menempati tempatnya duduknya masing masing di saat guru eskul mereka memasuki ruang kelas. “Hay”, sapa sang guru. Dan murid muridpun serentak menjawab: “Hay”.

Guru Eskul menggambar yang biasa disapa dengan panggilan pak Zoel memang dikenal dekat dan ramah dengan murid muridnya. Dengan sabar dan penuh perhatian sang guru mengajari murid muridnya.

Pak Zoel menjadi guru eskul berlatar belakang dari hobi menggambar yang dimilikinya sejak kecil.

Advertisement Kemudian diam diam mengasah dan memperdalam lagi ilmu menggambarnya dengan belajar.

Setelah ilmu yang dimiliki dirasakan cukup untuk bekal mengajar. Pak Zoelpun mulai memberanikan diri mengajar Eskul. Di luar Eskul, sesekali pak Zoel menerima pembuatan mural.

Ketika ditanya oleh wartawan kenapa diusianya yang tidak lagi muda mau mengajar eskul? Pak Zoelpun menjawab : “Apalah artinya memiliki ilmu kalau tidak ditularkan, apalagi banyak murid murid yang berbakat dan menyukai bidang menggambar. Saya hanya membimbing mereka saja".

Advertisement Baca Juga: 5 Kebiasaan Mengemudi yang Bikin Kopling Mobil Cepat Aus dan Terasa Berat

Zoel mengajar menggambar di SD Permata Bangsa di daerah Cibulan . (tidak jauh dari pertigaan Taman Safari Indonesia). Dilakoninya setiap hari Kamis, sekira pukul 12.30 hingga 14.30 WIB.

Diakuinya, Sebagian murid muridnya sudah ada yang hasil gambarnya lebih baik, ketimbang sebelumnya. Itupun karena murid muridnya mempunyai bakat. Dan memang mau belajar.

Salah satunya, Keana murid pelajar putri berusia sekitar 8 tahun. Dengan tekun dia menggoreskan alat mewarnai pada obyek gambar pemandangan.

Ketika ditanya suka dukanya: Zoel menyebutkan. Sukanya kalau murid yang diajarkan semakin hari semakin berkembang. Sedangkan dukanya, pada saat akan berangkat mengajar tiba tiba turun hujan.